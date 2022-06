Siracusa, con il progetto "Spiagge per tutti" si punta all'inclusione

La Sicilia punta sempre più ad un'estate all'insegna dell'inclusione. E' stato presentato alla stampa, pochi giorni fa, il progetto "Spiagge per tutti", che ha come obiettivo quello di permettere la fruizione delle spiagge anche da parte di persone diversamente abili.

Pubblicità

Protagonisti di questa operazione sono l’assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con il Demanio Marittimo, la Capitaneria di Porto di Siracusa e il Consorzio dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, che hanno ricevuto il supporto di numerose associazioni, come “Astrea in memoria di Stefano Biondo”, “Protezione civile Ross Siracusa”, “Comitato Provinciale per la disabilità”, “Sicilia Turismo per tutti” e “Valorabile”.

Diversi sono gli sbocchi accessibili nell’area protetta del "Plemmirio" ai quali si aggiungeranno anche quelli di quattro lidi cittadini. Su buona parte degli accessi sono state previste, inoltre, delle docce dedicate, spesso poco presenti su questa costa.

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, l’assessore alle Politiche sociali Concetta Carbone, il direttore dell’Amp Sabrina Zappalà e i rappresentanti di tutte associazioni di volontariato che hanno preso parte al progetto.

Questa la dichiarazione dell'assessore Carbone : "Voglio ringraziare i volontari che in queste giornate, nonostante le temperature roventi, hanno in prima persona montato e reso disponibili le passerelle per l’accesso alla battigia attraverso la collaborazione sinergica siamo riusciti a rendere accessibili le spiagge principali del nostro territorio in sicurezza e in collaborazione anche con i lidi Camomilla, Arenella, Lido Flybeach e Zefiro, a cui vorrei manifestare pubblicamente riconoscenza da parte di tutta la città. Presso queste strutture gli utenti potranno trovare la sedia Job per l’accesso in acqua".

“Preziosa la collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio – ha in seguito precisato il sindaco Francesco Italia – che da sempre svolge con competenza e sensibilità un ruolo fondamentale nell’accessibilità, laddove possibile e in sicurezza, del tratto costiero siracusano. Attraverso questa sinergia, ritorna nelle prossime settimane il pulmino 9 posti adibito per il trasporto disabili che su prenotazione accompagnerà le persone fragili o diversamente abili presso i varchi e le spiagge accessibili del Comune”.

Il servizio sarà operativo da venerdì 15 luglio, per poterne usufruire, gli interessati dovranno scrivere a info@plemmirio.it o valorabile.info@gmail.com.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA