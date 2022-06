Corpus Domini, urla "Allah akbar" e si avvicina all'arcivescovo: fermato

Qualcuno gli ha sentito urlare "Allah akbar", ma in realtà forse urlava solo frasi sconnesse, il cittadino gambiano che ieri sera durante la celebrazione del Corpus Domini si è diretto con atteggiamento minaccioso verso l'arcivescovo Francesco Lo Manto che stava parlando ai fedeli. È accaduto ai piedi della scalinata del Pantheon, mentre sul sagrato l'arcivescovo pronunciava l'omelia al termine della processione partita dal santuario Madonna delle lacrime. Sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine, agenti della municipale e della polizia, che lo hanno bloccato. L’uomo ha cercato di divincolarsi urlando pure “Voi non sapete chi sono io”. Condotto prima in una delle auto della polizia, poi in questura per essere identificato e per spiegare le sue intenzioni. L'arcivescovo non ha mai interrotto l'omelia e nella piazza è tornata subito la calma.

