Siracusa, Dolce e Gabbana incontrano il sindaco al Palazzo di città

Domenico Dolce e Stefano Gabbana sono stati ricevuti stamattina, nella sala “Raffaello Caracciolo” di Palazzo Vermexio, dal sindaco Francesco Italia.I due stilisti, giunti in città martedì scorso in vista delle presentazioni dello loro creazioni di Alta Gioielleria e Alta Moda, che si terranno domani e sabato rispettivamente al Parco archeologico e a piazza Duomo, sono stati invitati a firmare il Libro degli ospiti illustri (nel quale hanno scritto un pensiero dedicato alla città) e successivamente si sono intrattenuti con due siracusani che avevano chiesto di incontrarli. Si tratta di Giuliana Bruno e Matteo Cosenza. La prima è una creatrice di pupazzi che ha detto di ispirarsi allo stileDolce&Gabbana e che ha donato due suoi lavori raffiguranti gli stilisti; il secondo è un giovane diplomato dell’Istituto d’arte, affetto da sindrome dello spettro autistico e appassionato di moda, che ha mostrato a Domenico Dolce e Stefano Gabbana i disegni di alcuni suoi modelli e foto di abiti da lui realizzati. In un’atmosfera assolutamente informale, i due stilisti hanno dato alcuni consigli facendo anche riferimento ad aneddoti della loro vita professionale.Infine, prima di andare via, hanno incrociato e scambiato qualche parola con il velocista Matteo Melluzzo, nazionale di atletica leggera e reduce dall’oro conquistato nella 4X100 ai Giochi del Mediterraneo. Melluzzo, in procinto di volare in Usa per i Mondiali di Eugene, in Oregon, era stato invitato dal sindaco Italia per complimentarsidei recenti successi ottenuti.«Ringrazio Domenico Dolce e Stefano Gabbana – ha detto il sindaco Italia – per la loro grande generosità e per ilmodo diretto e cordiale con il quale in questi giorni stanno ricambiando l’affetto e la curiosità dei nostri concittadini.Anche questi gesti sono segnali di apprezzamento verso Siracusa, già per altro manifestato con la decisione di tenerequi il loro principale evento internazionale di quest’anno».

