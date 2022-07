Siracusa, fucilate contro l'auto del delegato di Quartiere

Un ignoto attentatore ha sparato due fucilate contro l'auto del delegato del sindaco per il quartiere Neapolis, Giovanni Di Lorenzo. L'episodio è accaduto questa mattina al cimitero di Siracusa dove un giovane è riuscito a non farsi scoprire ed è entrato nel vialetto dell'ingresso principale del camposanto. Una volta giunto in prossimità del fuoristrada Land Rover Defender, di proprietà di Di Lorenzo, ha puntato il fucile a canne mozze contro il cofano della vettura ed ha sparato due colpi. L'episodio è avvenuto intorno alle 11.30 alla presenza di numerose persone. Il giovane con t-shirt e cappellino, subito dopo avere sparato i colpi, si è allontanato in fretta all'interno del cimitero, per fare perdere le proprie tracce. "Se l'intento era di spaventarmi, non ci sono riusciti", ha commentato Giovanni Di Lorenzo.

