Siracusa, furti con spaccata: un arresto e una denuncia

Aumentano i furti con spaccata in città (martedì, tre in una notte), il questore dispone il potenziamento dei servizi di prevenzione e arrivano i furti: arrestato un uomo di 54 anni e denunciata la presunta complice 41enne. L'operazione di polizia è avvenuta nella nottata di ieri, dopo che da giorni erano stati predisposti dedicati servizi di controllo del territorio soprattutto in quelle zone della città con esercizi commerciali che più di altri si prestano a questo tipo di furti. Poco dopo l’una un equipaggio delle volanti ha notato, parcheggiata sul margine della strada, in via Elorina, un’Ape Car con a bordo la denunciata. Agli agenti non è sfuggito il nervosismo della donna che riferiva di aspettare il suo compagno allontanatosi per un bisogno fisiologico. Ma percorrendo in senso inverso la strada, gli stessi agenti bloccavano il cinquantaquattrenne con in mano un registratore di cassa, asportato poco prima dal bar di un distributore di carburanti della stessa via.

Le immediate indagini svolte dai poliziotti, che si sono avvalse dei frame-video estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di fare piena luce sull’accaduto e di accertare la responsabilità dell’uomo. L’uomo che secondo gli investigatori, sarebbe l'autore materiale della spaccata, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato posto ai domiciliari con l’accusa di furto aggravato; la complice è stata denunciata per il medesimo reato. Gli investigatori ritengono vi siano ragioni di credere che il 54enne e la presunta complice possano essere responsabili di altri analoghi reati. L'operazione nasce dunque dall'intuizione del questore Benedetto Sanna, sulla base delle indicazioni operative fornite dalla dirigente delle volanti Giulia Guarino. L’odioso crimine della spaccata ha destato preoccupazione tra gli operatori commerciali che, oltre a subire il danno derivante dal furto, patiscono ulteriori ingenti perdite economiche dai danni cagionati alle vetrine dall’azione violenta. I controlli straordinari del territorio, finalizzati alla tutela delle attività commerciali della città, proseguono.

