Siracusa, furti in auto e appartamenti: arrestata una coppia

La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare del gip del Tribunale di Siracusa nei confronti di una coppia di siracusani di 61 e 45 anni accusati di diversi episodi di furto, tentati e consumati, su autovetture e in abitazioni. L’uomo è stato posto ai domiciliari mentre la compagna ha l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati in particolare di un episodio di furto in concorso, mentre l’uomo è ritenuto responsabile di altri tre episodi commessi a Siracusa e ad Avola, dal luglio 2021 al gennaio 2022. Il modus operandi era sempre lo stesso: l’uomo si impossessava delle chiavi delle abitazioni delle vittime portandole via dai veicoli parcheggiati in strada e poi metteva a segno i colpi nelle abitazioni, approfittando dell’assenza dei proprietari, sottraendo monili in oro, gioielli, denaro e materiale informatico di valore. Gli agenti della squadra mobile, attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza ed altri accertamenti, hanno acquisito gravi indizi di colpevolezza a carico della coppia.



