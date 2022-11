Siracusa, giocatori minacciati dopo la sconfitta: arrestati sei ultras (e altri dieci denunciati)

Sei persone sono state arrestate per violenza privata e dieci minorenni sono stati denunciati dalla polizia per i disordini scoppiati il 13 novembre scorso a conclusione della partita di calcio Asd Città di Siracusa - Nuova Igea Virtus, valevole per il Girone B del campionato di Eccellenza. Il provvedimento fa seguito a indagini della Digos della Questura aretusea. Gli arresti eseguiti in differita, come prevede la legge sul Daspo, sono stati convalidati dal Gip.

Pubblicità

Dopo la sconfitta in casa per 4-0 ultras del Siracusa hanno minacciato i giocatori della loro squadra costringendoli a togliersi la maglia e a consegnargliela sostenendo che non erano degni di indossarla. Agenti della Digos hanno anche individuato e identificato anche dieci minorenni che, vicino allo stadio Nicola De Simone, lanciavano oggetti contro i tifosi avversari. L'Osservatorio per la Sicurezza delle manifestazioni sportive ha disposto l’Ads Città di Siracusa la chiusura al pubblico di una gara in casa e il divieto di vendita dei biglietti in occasione di un incontro in trasferta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA