Siracusa, in autobus da Palermo con la droga in tasca per lo spaccio: arrestato

Su un autobus di linea, da Palermo a Siracusa, per trasportare 400 grammi di eroina. I carabinieri del comando provinciale di Siracusa hanno arrestato un uomo di 47 anni, ghanese, perché trovato in possesso, appunto, di circa 400 gr. di eroina occultata nelle tasche interne dei pantaloni. Il 47enne, proveniente da Palermo a bordo di un mezzo di trasporto pubblico, è stato fermato al capolinea dei bus della città aretusea, perquisito e condotto in caserma per gli accertamenti di rito a seguito dei quali arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura è stato perciò trasportato al carcere di contrada Cavadonna.

