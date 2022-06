Siracusa, in bici con 300 dosi di droga: arrestato dalla polizia

Viaggiava a bordo di una bicicletta, infatti, un giovane siracusano di 19 anni trovato in possesso di oltre 300 dosi di vari tipi di droga. I poliziotti lo hanno fermato in via Santi Amato, periferia Nord della città, e arrestato nella flagranza del reato, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane accortosi dei poliziotti ha iniziato ad accelerare l’andatura per sottrarsi al controllo, ma giunto in via Santi Amato, nota piazza dello spaccio siracusana, è stato bloccato.

Il diciannovenne è stato sottoposto a perquisizione da parte degli agenti della squadra mobile e del commissariato di polizia di Ortigia che lo hanno trovato in possesso di oltre 300 dosi tra cocaina, crack, hashish e marijuana per un totale di 120 grammi.

Il giovane, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, è stato accompagnato al carcere di Cavadonna in attesa del giudizio direttissimo.

