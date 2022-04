Siracusa: mastelli pieni, salta la raccolta rifiuti. Problemi alla discarica di Lentini

Raccolta porta a porta saltata in alcune parti della città, mastelli saturi in diverse zone anche centrali. Il problema sarebbe da ricondurre ai "mezzi fermi davanti alla discarica di Lentini da ieri sera", come accennato dall'assessore comunale all'igiene urbana Andrea Buccheri. Le ragioni sarebbero da ricondurre ancora una volta alla saturazione del bacino per l'indifferenziata nella discarica lentinese. Come denunciato in queste ore dal vicepresidente Anci Sicilia, Paolo Amenta.

Pubblicità

Dunque mezzi rimasti in fila senza scaricare l'indifferenziato non hanno potuto fare ritorno a raccogliere le frazioni differenziate del porta a porta. Almeno questo è ciò che è accaduto a Siracusa. Ognuno dei 174 comuni delle province di Catania, Messina e Siracusa che conferiscono a Lentini avrà avuto le sue difficoltà.

A Siracusa la plastica non raccolta oggi sarà raccolta domani, mercoledì 20 aprile. Il servizio nei giorni delle festività pasquali avrebbe dovuto svolgersi in maniera "regolare", così come annunciato dal Comune. Perciò i cittadini avevano riempito i mastelli. Ma questo contrattempo ha causato disagi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA