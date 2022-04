Siracusa, mercoledì chiude hub vaccinale. Da venerdì vaccini anticovid alla Pizzuta

Chiude l'hub vaccinale all'Urban center di via Bixio, attivato nel momento dell'emergenza a Siracusa dentro la struttura comunale in centro città. Ma l'attività vaccinale prosegue senza soluzione di continuità nei locali dell'Asp di contrada Pizzuta. Ultimo giorno utile per le vaccinazioni all'hub di via Bixio sarà, dunque, mercoledì 20, dalle 9 alle 14. Da venerdì 22 l'attività proseguirà nei locali Asp, servizio di Vaccinazione nel comprensorio ex Onp di contrada Pizzuta in giornate alternative rispetto alla attività di vaccinazione ordinaria. La vaccinazione anticovid-19 si svolgerà infatti il venerdì e il sabato dalle ore 15 alle ore 19 e la domenica dalle ore 8 alle ore 12.

Una nota Asp mette ordine alla fuga di notizie (errate) cui è stata sottoposta la città nei giorni scorsi. La nuova destinazione è stata disposta dalla direzione strategica aziendale in attuazione del piano di riorganizzazione dei Centri di vaccinazione della provincia di Siracusa. La restituzione del sito al Comune è dovuta soprattutto alla inevitabile diminuzione del flusso di vaccinazioni. In base ai dati Asp, l’84% della popolazione ha ricevuto la prima dose, l’86,18% la seconda mentre per la terza, la percentuale è del 58,3.

“Ringraziamo il sindaco Siracusa e il dipartimento regionale di Protezione civile – ha detto il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra - per l’importante collaborazione fornita, con il supporto dell’assessorato regionale della Salute, mettendo a disposizione della popolazione una eccellente struttura al centro della città, l’Urban center, dotata di spazi sia interni che esterni e di ampi parcheggi confortevoli e adatti allo scopo sia per gli operatori che per gli utenti. Ciò ha consentito, a partire dalla prima fase di avvio della imponente campagna vaccinale anticovid, di fare fronte all’emergenza con la disponibilità di ulteriori spazi, esterni al contesto aziendale, considerato il notevole afflusso di utenza. La riduzione di prenotazioni, nella fase attuale, ci consente di potere proseguire la campagna vaccinale in strutture sanitarie aziendali in grado di potere comunque fronteggiare un eventuale ritorno a una maggiore affluenza di persone da vaccinare, che auspichiamo fortemente. E siamo certi, nel caso in cui si dovesse ravvisare la necessità, della disponibilità del Comune di Siracusa a collaborare nuovamente”.

Stessa sorte per l'hub vaccinale di Portopalo, che ha servito la zona Sud della provincia. In quel comune già da mercoledì 13 aprile l'attività sta proseguendo nei locali della Guardia medica di via Sturzo. Il direttore generale ha esortato i cittadini a completare il ciclo vaccinale: “Colgo l’occasione per esortare quanti non lo avessero ancora fatto, e mi riferisco soprattutto alle fasce giovanili e a coloro che devono fare ancora la terza dose, nonché la quarta dose per gli aventi diritto, a prenotarsi immediatamente o a recarsi direttamente nei Centri vaccinali o nelle farmacie abilitate o rivolgendosi al medico di famiglia per completare al più presto il ciclo vaccinale”.

L’elenco completo dei centri vaccinali attivi in provincia di Siracusa con giornate e orari di accesso è consultabile nella home page del sito aziendale www.asp.sr.it alla voce “Centri vaccinali Covid-19” così come l’elenco delle farmacie territoriali aderenti alla campagna vaccinale anti covid-19 alla voce “Vaccino anti covid in farmacia”.

