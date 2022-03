Siracusa, ancora "ostilità" verso Isab-Lukoil: «Governo rassicuri come fece con Tamoil nel 2011»

“Intervenga il governo. Ostilità ingiustificata nei confronti di Isab-Lukoil”. A chiedere un intervento governativo a favore dell’azienda titolare di due raffinerie del Siracusano è l'intera deputazione regionale e nazionale del M5s di Siracusa. Come denunciato nei giorni scorsi anche dal presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona e confermato dal vicepresidente Isab, Claudio Geraci, l’azienda che opera nel petrolchimico siciliano sta subendo gli effetti collaterali della guerra in Ucrania: per il fatto di gravitare attorno al gruppo della russa Lukoil si vede negare “la fornitura di servizi e parti di ricambio essenziali ai fini della produzione” nonostante non sia oggetto di alcuna sanzione.

«Ad oggi – hanno specificato i parlamentari pentastellati nazionali Paolo Ficara, Maria Marzana, Filippo Scerra e Pino Pisani insieme con quelli regionali Stefano Zito e Giorgio Pasqua - le sanzioni contro la Russia colpiscono imprese e soggetti ben specifici. Isab-Lukoil, società di diritto italiana, non è oggetto di alcuna sanzione».

Isab è una società italiana, la cui proprietà, come ha spiegato Geraci, è di una società svizzera, Litasco, con partecipazione della russa Lukoil. «La stessa Lukoil russa, peraltro – ha detto ancora i parlamentari - è una delle poche società energetiche di quel Paese ad aver preso pubblicamente le distanze dalla guerra, invocando con una nota del cda una soluzione diplomatica. Siamo molto preoccupati – ha aggiunto - per le notizie circolanti in questi giorni circa l’atteggiamento ostile di alcuni fornitori, anche pubblici, che oggi sta colpendo Isab».

La richiesta: «Chiediamo al governo di valutare un intervento che rassicuri circa la situazione che si sta creando, in maniera simile a quanto avvenne nel 2011 in occasione della crisi libica con Tamoil italia. Questo serve oggi per salvaguardare la vita produttiva ordinaria della zona industriale siracusana che produce energia e carburanti per l’intero Paese».

