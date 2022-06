Siracusa, rifiuti: il sindaco apre i sacchi per strada e scova chi non differenzia

Improvvisata dal forte impatto comunicativo quella del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, nel tardo pomeriggio di oggi. Percorreva il centralissimo corso Gelone, quando ha visto cumuli di rifiuti sui marciapiedi e si è fermato a guardare dentro i sacchi, attivando contemporaneamente una diretta Facebook e comunicando così con i cittadini in tempo reale. Ha provato che dentro quei sacchi c'era di tutto, conferito a caso senza la logica dal sistema di raccolta differenziata che a Siracusa è obbligatoria da 4 anni (e tra l'altro ha raggiunto anche buone percentuali sopra il 50%). In questo modo il sindaco ha voluto dimostrare che l'emergenza di questi giorni è anche colpa di chi non differenzia i rifiuti e sporca la città, tra l'altro in un giorno in cui la raccolta era sospesa per via del blocco alla discarica di Lentini. "Prediamocela con la Regione, prendiamocela con il sindaco, che ci sta sempre. Ma guardiamo anche dentro le nostre case - ha detto - e sotto le nostre abitazioni e facciamoci qualche domanda". Poi si è spostato anche in altre vie e il risultato non è cambiato. "C'è chi ha scelto di non differenziare - ha continuato - con tutto quello che comporta in termini di costi e con i problemi che crea in discarica con la raccolta indifferenziata che crea problemi di accumulo oggi come nei prossimi mesi". È diventato uno sfogo-spot contro comportamenti che creano "costi ambientali e di dignità personale". "Non faccio questo video per puntare il dito contro qualcuno - ha concluso - ma per educare ciascuno a fare uno sforzo che questa città merita". Massimiliano Torneo

