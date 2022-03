Siracusa, ruba in una villa: arrestato dopo inseguimento.

Inseguito dal padrone di casa e dalle volanti, acciuffato 44enne per furto in abitazione. È accaduto mercoledì pomeriggio. Gli agenti delle Volanti hanno arrestato, per il furto in abitazione, un siracusano di 44 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine.

L’arrestato, secondo la questura, si era introdotto, dopo aver danneggiato una porta-finestra, all’interno di una villa sita nei pressi di viale Ermocrate e, dopo avere asportato numerosi oggetti, fuggiva inseguito dal padrone di casa e da un equipaggio delle Volanti giunto sul posto. L’inseguimento aveva esito negativo per il 44enne presunto ladro che veniva bloccato e tratto in arresto. La refurtiva veniva recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. Il quarantaquattrenne è stato posto agli arresti domiciliari.

