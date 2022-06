Siracusa, si rompe pompa di gasolio nel distributore "conveniente": carburante in strada.

C'è probabilmente l'usura eccessiva alle colonnine dell'unico distributore in città con il carburante sotto i 2 euro dietro alla rottura di una pompa del gasolio che ha preoccupato per qualche ora il centro di Siracusa.

Pubblicità

Il liquido infiammabile, dalla pompa, è fuoriuscito nell'area del distributore e, complice la pendenza del sito è finito nella carreggiata in pieno centro città, in viale Teracati. È intervenuta immediatamente una pattuglia della polizia municipale, che a sua volta ha chiamato i vigili del fuoco. I vigili urbani hanno transenna l'area, mentre i pompieri intervenuti con due mezzi per precauzione, hanno messo in sicurezza la colonnina.

Poi è stato chiamato il gestore che ha provveduto a fermare il flusso del carburante. Insomma, niente di grave per fortuna. Solo un po' di timore per un episodio che ha sullo sfondo l'assurdo attuale caro-carburante. Infatti in quel distributore da stamattina si nota una lunga fila di automobili. Probabile che sia stata proprio l'eccessiva usura della pompa a determinarne la rottura.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA