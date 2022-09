Siracusa, sospesa attività di un ristorante: rilevate pessime condizioni igieniche

Sospesa dai Nas dei Carabinieri di Ragusa l'attività di un ristorante di Siracusa.

La misura si è resa necessaria a seguito dell’accertamento di gravi violazioni in materia di igiene e sanità riscontrate nelle cucine del ristorante, in cui si preparavano gli alimenti destinati alla successiva somministrazione agli avventori. Al titolare dell’attività commerciale sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 4.000 euro.

