Siracusa, tentano uno scippo: due minori arrestati

Cercano di scippare una donna, la polizia li arresta. È successo mercoledì mattina, poco prima delle 11, in via Francesco Crispi, zona stazione. Due diciassettenni, secondo quanto ricostruito dalla questura, avvicinavano una signora di 75 anni e, nel tentativo di scipparle la borsetta, la facevano cadere a terra causandole una lieve contusione ad un braccio. Le grida della vittima attiravano l’attenzione di un passante e, subito dopo, dell’equipaggio di una Volante che riusciva a bloccare i due giovani scippatori e a trarli in arresto. I due 17enni sono stati condotti in un istituto minorile catanese.

