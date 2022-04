Siracusa, turismo: “Boom di prenotazioni. Numeri da pre-pandemia”

“Per questo aprile registriamo un 60% di prenotazioni in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno”. A dirlo è Giuseppe Rosano, presidente di Noi albergatori Siracusa e vicepresidente nazionale di Assohotel. Dati incoraggianti, sulla presenza turistica dopo due anni di pandemia, che hanno già una loro evidenza in città. Riguardano anche il futuro, imminente e non: “Segnali di ripresa a Pasqua. Poi il ponte del 25 Aprile. Quindi il via degli spettacoli classici al Teatro greco di Siracusa a sancire il decollo di una stagione turistica che fa presagire grandi numeri”. Ottimismo e sorpresa. Solo due settimane fa lo stesso rappresentante di categoria mostrava preoccupazione: “La guerra ci aveva gettavi nello sconforto più totale – dice - Tutto, prenotazioni ferme in particolar modo, ci portava a credere che il momento critico vissuto già per la pandemia sarebbe continuato. Invece, fortunatamente, le prenotazioni sono ricominciate. E i livelli non si discostano molto da quelli pre-pandemia”. Non solo italiani. “Ciò che ci fa ben sperare - rileva Giuseppe Rosano - sono anche le prenotazioni di stranieri, americani compresi, evidentemente non scoraggiati da una guerra nel cuore d’Europa. La gente è stanca. Sono stati due anni difficili e credo che il livello di sopportazione sia colmo.

C’è voglia, quasi necessità, di svagarsi o semplicemente di staccare la spina anche se solo per un weekend. E ciò ci porta a pensare, o comunque a sperare, che il turismo a Siracusa, la prossima estate, superi addirittura i numeri del 2019”. Anche le crociere. Solo il 5 aprile scorso la compagnia crocieristica Msc ha inaugurato lo scalo a Siracusa: ogni martedì vi farà tappa, fino a novembre, movimentando in totale 110mila visitatori. “Pur non apportando un incremento di prenotazioni per le camere d’albergo – dice Rosano - si traducono in economia per la città. Studi del settore dicono infatti che ogni passeggero lascia 74 euro. Senza contare che, qualora il crocierista si innamori della città, la sua tappa mordi e fuggi, in futuro, potrà trasformarsi in una vacanza più lunga”.

