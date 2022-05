Uccelli nidificano nelle plafoniere: ko l'impianto d'illuminazione nelle contrade marine

Bizzarro inconveniente quello che sta accadendo in alcune contrade marine attorno a Siracusa. Reso snervante dal fatto che i residenti non trovano un interlocutore istituzionale che lo risolva. Sta accadendo che stormi di uccelli, in questo periodo dell’anno in transito verso Sud, stiano prendendo d’assalto i pali della luce e nidifichino all’interno delle plafoniere: "Il misto di paglia e fango dei nidi neutralizza completamente l’effetto delle lampade - raccontano Paolo Italia e Federico Lopes, due residenti di via Filicudi, tra Arenella e Ognina - tanto che smettono di fare luce e la sera siamo completamente al buio". Un bel guaio per quelle migliaia, oramai, di siracusani che hanno scelto di vivere tutto l’anno nelle residenze che prima erano solo estive, sollecitate dall’esistenza di un minimo di servizi, compreso l’impianto di illuminazione.

Il fenomeno si verifica all’incirca da un mese e mezzo, ma i residenti, nonostante le segnalazioni, non stanno riuscendo a ottenere l’intervento delle squadre comunali. Riguardo ai guasti del servizio elettrico pubblico esiste un call center privato che raccoglie le segnalazioni e le gira al Comune. “Personalmente, in un mese e mezzo – sottolinea Federico Lopes – ho fatto quattro segnalazioni. Nessun intervento è seguito”. L’operatrice del call center prende le segnalazioni, che gira al Comune. Cosa poi stia accadendo in questo passaggio, da impedire l’arrivo delle squadre per realizzare l’intervento, non è dato sapersi. Se all'origine dell'inconveniente, insomma, c'è un episodio naturale, qual è la nidificazione di alcune specie di uccelli, alla foce c'è un disguido burocratico. Ritardi dovuti probabilmente a un imminente cambio appalto. Sull'episodio è intervenuto l'assessore all'illuminazione pubblica, Giuseppe Raimondo, che ha indicato ai cittadini l'ufficio comunale dove segnalare questo particolare problema: "Lavori pubblici, via Brenta, primo piano. Chiedere del funzionario comunale Maurizio Staferna".

