Siracusa, 17enne positiva al covid "fermata" su un'auto insieme a due amici

Il Questore di Siracusa ha disposto un rafforzamento dei controlli finalizzati a garantire il rispetto delle vigenti norme per limitare la diffusione del virus Covid 19. Sono stati incrementati in tutti i centri di possibile aggregazione, soprattutto nei centri della movida. Nella giornata di venerdì, sono state identificate centinaia di persone e controllati decine di veicoli e, durante uno dei controlli, è stata trovata una giovane di 17 anni, positiva al Covid, che viaggiava tranquillamente in macchina con altri due giovani. La giovane è stata denunciata per la violazione delle norme sanitarie vigenti.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA