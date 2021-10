E’ stato sospeso, oggi, un agente di polizia in servizio alla questura di Siracusa perché sprovvisto di Green pass. «Non potrò accedere nei luoghi di servizio, sospeso e senza stipendio fino al 31 dicembre, poiché non in possesso dell’infame tessera verde, degna del regime nazista della Germania di Hitler degli anni '30», ha scritto il poliziotto sui social.

