Trasportavano turisti sulle Apecar senza assicurazione: denunce e sequestri

Trasportavano turisti su Apecar a mo’ di calessini ma senza assicurazione. I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, con il supporto del locale Comando della Polizia Municipale, hanno condotto qualche giorno fa un servizio finalizzato proprio all’accertamento del regolare svolgimento del servizio di trasporto dei turisti. In estate a Ortigia c’è stata una proliferazione di questi mezzi, generalmente delle apecar appositamente adibite, con dei sedili posteriori, a far accomodare i turisti e condurli a spasso per le stradine del centro.

Nel corso dei controlli i militari hanno riscontrato diverse irregolarità: un uomo che trasportava abusivamente dei turisti è stato sanzionato, poiché sprovvisto della regolare licenza (e gli è stato sequestrato il veicolo), mentre diverse altre apecar sono state sequestrate poiché risultate sprovviste della copertura assicurativa. È intuibile – dicono i carabinieri - il rischio che pendeva sugli ignari turisti e su tutta la comunità da un tal genere di attività.

