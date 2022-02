Superenalotto, a Siracusa centrato un "5" da oltre 68mila euro

Si nasconde ancora il «6» nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 2 febbraio, con il Jackpot che arriva a 151,2 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 5 febbraio. È festa però per il fortunato che ha centrato un punto «5» da 68.201 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Siracusa presso il punto vendita Sisal Bar Stante situato in via Blanco 2 A. La combinazione vincente è stata 21, 26, 28, 35, 65, 77, J46, SS 60. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato 421.102 vincite.



