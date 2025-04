Noto, alla Fuori Infiorata anche un’opera di Michelangelo Pistoletto

Eventi

Dal 17 al 20 maggio tanti artisti con le loro opere

Nasce a Noto la Fuori Infiorata, una manifestazione satellite della celebre «Infiorata di Noto», che ne amplia il raggio d’azione, valorizzando il tessuto urbano e culturale della città. Sul modello del Fuori Salone di Milano, dal 17 al 20 maggio Fuori Infiorata si diffonderà per la città simbolo del barocco siciliano tra luoghi pubblici e privati, molti dei quali aperti eccezionalmente per l’occasione, espandendosi anche in altri luoghi iconici del Val di Noto, coinvolgendo artisti, artigiani, designer.