Noto pronta per l’estate: guardia medica, più vigili e strisce blu dal primo luglio

Stagione

Proseguono i lavori per sistemare gli accessi a mare ed eliminare il dislivello che si è creato tra scale e spiaggia

Quattro nuovi agenti di Polizia Municipale per rafforzare i controlli in estate grazie ai fondi del Ministero dell’Interno e l’apertura della Guardia medica a Lido. Buone notizie per Noto e il suo litorale, dove nel frattempo sono iniziate le operazioni di sistemazione degli accessi in spiaggia. Tutto pronto per una nuova stagione balneare che si annuncia importante ed intensa.

E Noto può vantarsi di essere stato l’unico Comune della provincia di Siracusa (sono 50 in tutta Italia, 9 in tutta la Sicilia) ad ottenere i fondi dal Ministero dell’Interno, come già successo nel 2019, per potenziare i controlli nel periodo estivo, tramite l’assunzione a tempo determinato di 4 agenti di Polizia municipale. In arrivo ci sono circa 30mila euro per contrastare l’abusivismo commerciale e garantire l’ordine pubblico nelle fasce costiere del territorio netino, da Calabernardo fino alle famose terre di mezzo con Pachino. Un potenziamento necessario e utile, considerando che in estate le presenze a Noto tendono ad aumentare e gestire l’ordine pubblico può diventare più difficile. Il progetto durerà dal 15 luglio al 15 ottobre.

Sarà attiva fino al 15 settembre, invece, la guardia medica a Lido. Anche quest’anno sarà allestita nei locali del Centro Pio La Torre, in via Corrado Di Lorenzo Borgia. «Sarà un punto di primo intervento che darà maggior salvaguardia e presidio – ha detto il sindaco Corrado Figura, ieri presente con l’assessore Paolo Giocastro al primo giorno di apertura – garantendo il trattamento delle emergenze sanitarie ai netini, ma anche ai nostri tanti visitatori e turisti già presenti da mesi».