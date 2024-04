Rigenerazione urbana a Noto: dal degrado alla rinascita

Siracusa

Un percorso di capacity building per trasformare gli ex magazzini della stazione di Noto in un centro culturale ibrido e polifunzionale, finanziato dall'UE e guidato dall'associazione Cantina Sperimentale Iblea - Centro Culturale e Artistico

Rigenerazione urbana degli ex magazzini della stazione di Noto, questo il tema del percorso di capacity building che si svolgerà nella città Barocca dal 4 maggio al 16 giugno. Un percorso ideato dall’associazione culturale Cantina Sperimentale Iblea – Centro Culturale e Artistico, realizzato grazie ai fondi in arrivo dall’Unione Europea – NexGeneration Eu proprio per progetti di capacity building nel contesto Pnrr. L’obiettivo è potenziare le competenze degli operatori della cultura e, nel caso specifico, trattandosi di rigenerazione urbana di quello che vuole essere un contenitore culturale, di architetti, urbanisti, paesaggisti, ingegneri, e manager culturali. La partecipazione al percorso è gratuita e sul sito internet www.codex.eu possibile conoscere tutti i dettagli degli incontri e le modalità di iscrizione. Per partecipare bisogna avere tra i 23 e i 38 anni e occorre una laurea Magistrale in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (LM 48), in Architettura e Ingegneria edile-architettura (LM 65) o in Arti e scienze dello spettacolo (LM 65). A lanciare e coordinare il progetto è l’associazione Cantina Sperimentale Iblea – Centro Culturale e Artistico, in partnership con il comune di Noto, la Fondazione teatro Tina Di Lorenzo, la Fondazione Fs Italiane, l’Università di Catania e l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Siracusa. Tra gli esperti scientifici che seguiranno il progetto – tra l’altro in fase di accreditamento per i crediti formativi che saranno riconosciuti dall’Ordine degli Architetti – spiccano nomi di importanti architetti nazionali e internazionali, manager culturali, ed economisti. Tra questi l’architetto portoghese Manuel Aires Mateus, protagonista di una imperdibile lectio magistralis, Lucio Argano della Cattolica di Milano, Vincenzo Costanzo, Vittorio Fiore e Francesca Castagneto dell’Università di Catania, Alessandro Leon di Cles Srl, e Salvatore Tringali di Laboratorio Città e Territorio. Il progetto approvato dal ministero della Cultura e da Invitalia, prevede la selezione di un gruppo formato da giovani architetti, urbanisti, paesaggisti, ingegneri, e operatori culturali, laureati nelle facoltà universitarie del Sud Italia che, guidati da esperti scientifici senior, compiranno un percorso formativo che gli permetterà di acquisire nuove competenze, sia in ambito tecnico sia nell’ottica di una riduzione dell’impronta ecologica degli eventi culturali. Tra gli obiettivi, quello di favorire l’inclusione di criteri sociali e ambientali, orientando così la filiera verso l’ecoinnovazione di prodotti e servizi, e le nuove politiche per la rigenerazione ambientale dei luoghi, con particolare focus su l’idea di centro culturale ibrido creato a partire da processi di rigenerazione di immobili dismessi, abbandonati e sottoutilizzati. Allo stesso tempo, l’associazione promotrice del percorso, auspica che oltre a generare formazione e competenze negli operatori, l’evento possa sensibilizzare gli enti pubblici coinvolti a dar vita a un vero progetto di riqualificazione urbana dell’area. «L’intento principale – dice il direttore artistico Salvatore Tringali – è quello di restituire al territorio un luogo affascinante e strategico abbandonato da sempre, dando vita a un progetto ambizioso, che parte dal basso, dall’associazionismo, ma che ha caratteristiche e visioni internazionali».