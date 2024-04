Rinascita culturale a Noto: dai magazzini alla comunità

Siracusa

Un progetto di rigenerazione urbana finanziato dall'UE-Next Generation EU, trasforma gli edifici abbandonati vicino alla stazione ferroviaria di Noto in un centro culturale internazionale, promuovendo la creatività e la socialità attraverso un percorso di capacity building e la valorizzazione del patrimonio locale

Quattro edifici abbandonati da tempo e lasciati all’incuria, uno spazio di oltre 6mila metri quadrati facile anche da raggiungere perché ci troviamo nel piazzale antistante alla stazione ferroviaria della città Barocca, non troppo lontano dal centro storico. E l’idea che c’è dietro a questo percorso è di quelle ambiziose: una rigenerazione urbana totale, la creazione di uno spazio ibrido e polifunzionale, tutto in chiave culturale. Su questa strada, o sarebbe ancor più simpatico e giusto dire che su questi binari si muove l’idea dell’associazione culturale Cantina Sperimentale Iblea – Centro Culturale Artistico, che ha instaurato da tempo il dialogo con il comune di Noto, proprietario dell’area, con Fondazione Fs Italiane, Università di Catania, tramite la Struttura Didattica Speciale (Sds) di Architettura e Patrimonio Culturale, con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Siracusa. Il progetto è finanziato dall’Ue-Next Generation EU e gestito dal Ministero della Cultura nell’ambito della programmazione Pnrr e della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”. Prevede un percorso di capacity building per la progettazione e il riutilizzo degli spazi aperti e degli edifici dismessi, che un tempo venivano usati come deposito di merci e di mezzi di trasporto. Il centro socio culturale che nascerà, sarà a vocazione internazionale e per sua natura ibrido e polifunzionale. Sorgerà come spazio nevralgico e contenitore di socialità, un presidio di fermenti e nuove idee, di aggregazione e di incontro tra le diverse comunità presenti all’interno del territorio del Val di Noto e artisti di fama internazionale, dando nuova valenza a un luogo dimenticato e marginalizzato, i cui spazi aperti e gli edifici che un tempo erano luogo di lavoro, saranno scenario e palcoscenico di attività culturali in una visione ampia e accogliente. Il progetto verrà supportato fisicamente dai 4 blocchi edilizi che un tempo fungevano da magazzini, uffici, spogliatoi e depositi a supporto del lavoro in ferrovia. Per dare una forma concreta a questa visione si è pensato ad un vero e proprio laboratorio di idee, al percorso di capacity building dove la formazione si incontra con la vocazione. Sarà una festa che metterà al centro le competenze unite alla creatività, con la missione non impossibile di rafforzare la comunità per mezzo dell’arte, della socialità e della condivisione.