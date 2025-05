Ortigia: via anche Inaba, arriva Baksa

Pallanuoto: dopo l'ottavo posto il club si muove già per la prossima stagione

Mercato in fermento in casa Circolo Canottieri Ortigia: il quarto addio eccellente dopo quelli di Napolitano, Tempesti e Cassia, risponde al nome di Inaba.

Questa la nota del club: “Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 comunica che l’attaccante Yusuke Inaba, nella prossima stagione, non farà più parte della squadra biancoverde. Il talento giapponese, arrivato a Siracusa nel 2023, lascia l’Ortigia dopo due stagioni, durante le quali ha dato il suo prezioso contributo in termini di gioco e di gol, facendosi apprezzare anche per la sua professionalità e per il suo carattere che lo hanno portato subito ad ambientarsi nel gruppo e nell’ambiente biancoverde.

Queste le parole con le quali Inaba saluta l’Ortigia: “Sono stati due anni bellissimi. Qui mi sono trovato subito bene e, insieme ai miei compagni, ho vissuto dei momenti indimenticabili. Nonostante gli alti e bassi di queste due stagioni, non abbiamo mai mollato e come squadra, uniti, siamo andati avanti sempre a testa alta. Vorrei ringraziare mister Piccardo per la fiducia che mi ha dato, i miei compagni, lo staff e soprattutto i tifosi biancoverdi per il calore che ho ricevuto. L’Ortigia sarà sempre una parte del mio cuore. Grazie a tutti”.

Di contro, però, c’è da registrare anche il primo volto nuovo: si tratta dell’ungherese Benedek Baksa, proveniente dall’OSC Budapest.

Classe 2000, 194 cm di altezza, Benedek è un attaccante potente che agisce da posizione 4 o 5. Dopo essere cresciuto nell’UVSE, è passato all’Eger nel 2019, dove ha giocato per quattro anni, prima di trasferirsi, nel 2023, all’OSC. Nel suo Paese, ha conquistato un bronzo nel massimo campionato e uno nella coppa d’Ungheria.

A livello di nazionale, Benedek ha militato nelle selezioni giovanili ungheresi, vincendo un argento alle Universiadi 2023, un bronzo europeo Under 18 e due bronzi ai mondiali Under 18.