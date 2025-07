Partita da Siracusa una nuova nave di “Freedom Flotilla” diretta a Gaza. Il video

L'iniziativa

Una nuova nave della “Freedom Flotilla”, con a bordo attivisti filo-palestinesi e aiuti umanitari, ha lasciato Siracusa per Gaza, ha riportato l’AFP, poco più di un mese dopo l’intercettazione di una precedente imbarcazione da parte di Israele. L’Handala, una nave appartenente al movimento internazionale non violento a sostegno dei palestinesi, ha lasciato il porto di Siracusa poco dopo le 12 con una quindicina di attivisti a bordo. Tenterà di raggiungere l’enclave palestinese. Alcune decine di persone, alcune con bandiere palestinesi o kefiah, si sono radunate al porto per festeggiare la partenza della nave, scandendo gli slogan «Liberate la Palestina». L’ex peschereccio norvegese, carico di forniture mediche, cibo, articoli per l’infanzia e medicinali, navigherà per circa una settimana nel Mar Mediterraneo, percorrendo circa 1.800 km fino alla costa di Gaza.