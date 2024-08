«Paziente scassamaroni», l’Ordine dei Medici di Siracusa mette sotto “processo” il medico

il caso

Il presidente Madeddu a nome del Consiglio dell’Ordine dei medici ha espresso le più sentite scuse della categoria al paziente

«La condotta del dirigente medico del Pronto soccorso di Avola che ha riportato sul verbale di dimissione di un proprio paziente un aggettivo offensivo e volgare nei suoi confronti, è un fatto grave e ingiustificabile, che contrasta pesantemente con la nostra etica professionale, e rischia di incrinare il fondamentale rapporto di fiducia che deve sempre intercorrere tra il medico e il paziente».

Lo ha detto Anselmo Madeddu, presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa, in merito alla vicenda del dirigente medico del Pronto soccorso dell’ospedale di Avola che sul foglio di dimissioni ha definito un paziente «scassamaroni».