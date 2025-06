Peppe Bellistri, il preparatore atletico augustano che ha conquistato il Real Madrid

Calcio

"Ora sogno di tornare in Italia e fare il salto di qualità"

Peppe Bellistri, preparatore atletico originario di Augusta, ha vissuto in prima persona le vittorie più importanti del calcio mondiale. Negli ultimi anni ha fatto parte dello staff di Carlo Ancelotti al Real Madrid, contribuendo a conquistare tutti i trofei possibili con la prestigiosa squadra spagnola. Ora, dopo una breve pausa nella sua città natale per qualche giorno di vacanza, è già in partenza verso nuove sfide: “Devo cercare squadra”, dice sorridendo, ma con la determinazione di chi sa bene dove vuole arrivare.

Formatosi a Milano, dove ha mosso i primi passi lavorando con il Milan e l’Inter, Bellistri è diventato un punto di riferimento nel settore della preparazione atletica in Italia. Il suo telefono non smette mai di squillare, tra proposte, contatti e richieste di incontri da parte di personalità di spicco dello sport. “Non sono riuscito nemmeno a godermi il mare qualche giorno – racconta – vado sugli scogli per restare un po’ da solo, ma il telefono suona continuamente”.

Domani Peppe ripartirà per organizzare il trasloco da Madrid all’Italia, in attesa che arrivi la chiamata giusta per un nuovo incarico importante. “Non è stato possibile seguire Carlo Ancelotti in Brasile – confida – adesso valuteremo le opzioni. Mi piacerebbe però fare il Capo Area, per fare un ulteriore salto di qualità. E mi piacerebbe farlo in Italia, per tornare più vicino ai miei affetti”.

La sua compagna, che vive a Milano, lo segue quasi ovunque, ma entrambi sperano di potersi stabilizzare in una zona più vicina, così come anche mamma e papà, che negli ultimi anni hanno imparato a viaggiare spesso per andare a trovarlo a Madrid, ma che trovano comunque faticoso spostarsi così spesso.

Per Bellistri la Sicilia resta un punto fermo nel cuore: “Qui ho tutti i miei amici, i miei affetti. In questi anni la mia terra mi è mancata tanto”. E chissà, se il Palermo dovesse tornare in Serie A il prossimo anno, non esclude un possibile ritorno in Sicilia: “Quella sarebbe una bella cosa…”.