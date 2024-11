Perde il controllo dello scooter, sbanda e finisce contro un muro: morto un ragazzo a Siracusa

la tragedia

La vittima aveva 18 anni, l'incidente in zona Arenella

Incidente mortale nella notte a Siracusa dove, un ragazzo di 18 anni, in sella al suo scooter avrebbe perso il controllo del mezzo. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina, in zona Arenella. Sul posto Polizia municipale e il personale medico del 118 che non ha potuta fare altro che accertare il decesso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause che hanno portato il ragazzo a sbandare con lo scooter. Un altro incidente, intorno alle 3, è avvenuto in pieno centro cittadino, viale Santa Panagia, dove a scontrarsi sono stati una moto e un’auto. Entrambi i mezzi hanno preso fuoco.

