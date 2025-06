Petrolchimico di Siracusa, la Cassazione: «Non fu corruzione, il funzionario non va arrestato»

Il caso

Richiesta di arresto rigettata in tutt’e tre i gradi di giudizio. Si conclude così, con la Cassazione, un’altra delle vicende giudiziarie legate al polo petrolchimico della provincia di Siracusa e alle autorizzazioni ambientali ai colossi dell’industria siciliana. La Suprema Corte dice “no” ai domiciliari per Antonio Fardelli. Il fisico romano, classe 1966, difeso dagli avvocati Enzo Mellia e Rosario Pennisi, è indagato perché, in qualità di pubblico ufficiale, avrebbe accettato l’intercessione del consulente di una grande azienda del polo nell’ottenimento di un tirocinio formativo per la figlia (di Fardelli) e un’amica di lei, in una grande azienda internazionale. In cambio, Fardelli avrebbe orientato l’organismo di cui faceva parte, una commissione del ministero dell’Ambiente, affinché prendesse una decisione favorevole a una delle società del petrolchimico.