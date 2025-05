Piazza di spaccio a Solarino, altri due arresti

Nel Siracusano

I due destinatari del provvedimento restrittivo sono un siracusano 42enne e un catanese di 35 anni, legato ad ambienti della criminalità organizzata

Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due indagati è stata eseguita nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Siracusa che nel maggio del 2024, con un’operazione dei carabinieri, smantellato una piazza di spaccio a Solarino con l’arresto di un 29enne e di un 33enne e il sequestro di 6,5 chilogrammi di marijuana e 39 chili di hashish. I due destinatari del provvedimento restrittivo sono un siracusano 42enne e un catanese di 35 anni, legato ad ambienti della criminalità organizzata. Quest’ultimo è accusato di essere il fornitore della droga, mentre il siracusano era stato trovato in possesso di oltre 64.000 euro che avrebbe dovuto consegnare ai fornitori per l’acquisto della sostanza stupefacente. L’ordinanza cautelare è stata eseguita da carabinieri della compagnia di Siracusa, coadiuvati nella fase esecutiva da militari dell’Arma delle compagnie di Acireale e Fontanarossa di Catania.

