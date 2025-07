L’ex parlamentare Pippo Gennuso e le diffamazioni a Borrometi, il gip: «C’è un processo in corso, inutile farne un altro»

il caso

La decisione del giudice di Siracusa che ha accolto la richiesta della Procura e archiviato l'accusa di associazione per delinquere

Il gip del Tribunale di Siracusa ha archiviato il procedimento a carico di Pippo Gennuso, imprenditore ed ex parlamentare regionale, e altri indagati. Gennuso era stato indagato per associazione per delinquere finalizzata alla diffamazione nei confronti del giornalista Paolo Borrometi, che aveva presentato denuncia. Il pm Andrea Palmieri aveva fatto richiesta di archiviazione. Per le diffamazioni vi è in corso un altro processo.

Nella richiesta di archiviazione si legge che «dal compendio istruttorio non emerga evidenza dell’esistenza di una struttura associativa orientata alla delegittimazione del giornalista Borrometi. Né il materiale acquisito risulta legittimare prosecuzione delle indagini».