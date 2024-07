Porto di Augusta, appalto da 10 milioni per “salvare” le due grandi gru per il carico e scarico dei containers

infrastrutture

I lavori consegnati dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Orientale (Adsp)

Sarà quasi raddoppiato il potenziale di carico e scarico di container grazie alla riparazione di due grandi gru, cosiddette a portale, con grande capacità e velocità di spostamento, collocate nel porto di Augusta, considerato dall’Unione Europea terminal “Core” della Rete transeuropea nell’ambito del corridoio scandinavo – mediterraneo. Sono stati consegnati i lavori di un nuovo appalto da 10 milioni di euro, bandito dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Orientale (Adsp), che di fatto salva dall’abbandono le due strutture mai completate e, quindi, usate, a causa di complicazioni nel precedente appalto che hanno dato origine a un contenzioso civile e penale ancora in atto.«Posano all’acqua e al vento da circa sei anni, monumenti all’incuria – evidenza il presidente dell’Adsp, Francesco Di Sarcina -. Era alto il rischio di non poterle più ultimare e utilizzare, perdendo non solo una grande opportunità ma anche buona parte dei fondi Pon con cui erano state inizialmente previste. Ci siamo spesi con tutte le nostre forze in questi mesi per trovare un’azienda interessata a compiere questo lavoro particolarmente difficile e articolato, tanto che ben due gare d’appalto sono andate deserte».

La terza procedura, invece, ha avuto esito positivo ed è stata aggiudicata con un ribasso del 18% all’Ams Industry srl, che ha sede a Casalnuovo di Napoli e la classificazione OS31 per la realizzazione di impianti di sollevamento. Entro 500 giorni, grazie all’uso di manodopera altamente specializzata e attrezzature d’avanguardia, potrà eseguire prima un semi smontaggio delle gru che viaggiano su binario col sistema ship to shore (nave a riva), poi un trasferimento in altra posizione, perché nell’area limitrofa stanno proseguendo i lavori per il nuovo terminal contenitori, infine il ricollocamento per l’uso definitivo.