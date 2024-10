Premio Honos, grande partecipazione per l’edizione 2024

Siracusa

Si è tenuta presso la Sala Gagliardi di Noto, sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024, la quinta edizione del Premio Honos, manifestazione promossa dalla Galleria EtnoAntropologica, ente organizzatore fondato dalla prof.ssa Pina Gozzo ed i suoi figli Maria Antonietta,Michele e Laura Liistro in onore del marito PaoloIl premio Honos 2024 si pone come unico obiettivo quello di valorizzare una società civile basata sui valori civici, democratici e un’idea di crescita culturale basata su una coscienza etica coerente con i principi di legalità e percorsi di cittadinanza.Il premio, coordinato da Laura Liistro, ha visto due giorni dedicati a Elisa Claps e la partecipazione diretta di Gildo Claps che ha ricevuto il premio Exemplum per il suo impegno alla ricerca della verità per la sorella Elisa.I premiati, scelti con una determinata oculata ricerca sul territorio nazionale, sono stati impegnati a riflettere sul tema della legalità come scelta personale e collettiva.Durante la cerimonia, i vari esempi sociali premiati hanno presentato le diverse attività svolte con l’obiettivo di elaborare un pensiero critico attraverso l’impegno sociale , tutto reso più prezioso dal racconto diretto di Gildo della sua trentennale lotta contro il sistema corrotto delle istituzioni.Al termine della manifestazione è stato anche premiato il sindaco Honos 2024 Francesco Cacciatore di Santo Stefano Quisquina (Ag) per l’impegno amministrativo e per le scelte sociali contro il crimine.Don Fortunato Di Noto, premiato per la sezione HONOR per l’impegno alla lotta contro la pedofilia e la pedopornografia, ha definito il premio Honos una “seria occasione d’incontro di sinergie unite alla lotta contro il male per una società diversa “.

Non possiamo che accordare questo concetto espresso da Don Fortunato in quanto, paradossalmente, in una società super connessa e’ facile vivere le sconnessioni dai valori civici e dalla centralità del valore umano.Honos e’ divenuto un mezzo per esprimere iconicamente i valori della legalità cosi diventando il tratto distintivo e ufficiale dei cittadini attivi nella lotta per la legalità.Il momento più toccante della manifestazione è stato sicuramente la consegna del riconoscimento alla mamma,alla sorella e alla moglie di Luca Scata’, agente della polizia di Stato venuto a mancare in questo caldo luglio 2024.Presenti all’evento i sindaci del circuito Honos ed il presidente ANCI Paolo Amenta , tutti in rappresentanza di quei territori Honos della Sicilia che hanno deciso di percorrere strade volte verso un grande obiettivo : costruire una società sana per le generazioni future.