Preso a Lentini il “predatore” di anziani: era latitante da un anno e nascondeva un arsenale

l'arresto

L'operazione della Polizia a Lentini: l'uomo deve scontare 9 anni

La Polizia ha arrestato a Lentini un uomo di 35 anni, latitante da circa un anno e destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania. L’uomo, condannato a scontare 9 anni, 3 mesi e 29 giorni di reclusione per rapine ai danni di anziani, si nascondeva in un covo collegato a un altro appartamento di un familiare, da cui poteva spostarsi agilmente e comunicare tramite un sistema di interfono a circuito chiuso, per evitare intercettazioni.

L’arresto è avvenuto dopo una attività investigativa del Commissariato di Lentini, che aveva rilevato movimenti sospetti negli immobili usati come rifugio. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno scoperto un sistema di videosorveglianza, apparecchiature informatiche, smart TV e console per videogiochi, utilizzati sia per difendersi da eventuali controlli sia per trascorrere la latitanza.

La scoperta più rilevante è stata il ritrovamento, nascosto dietro una finta parete, di un arsenale composto da due kalashnikov con sei caricatori, due pistole semiautomatiche, un revolver, una pistola ad aria compressa, un fucile a pompa calibro 12, e oltre 400 cartucce di vario calibro.