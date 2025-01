Preso il ladro dei 22 tablet e del drone rubati al liceo Einaudi di Siracusa

criminalità

La polizia lo ha sorpreso con la refurtiva ancora in auto

La Polizia ha arrestato, a Siracusa, un giovane di 27 anni per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto di un coltello. I poliziotti, nel corso di controlli, hanno fermato una vettura condotta dall’indagato. A bordo dell’auto hanno trovato una ingente quantità di materiale informatico, del quale l’uomo non sapeva fornire indicazioni riguardo la provenienza.

Esaminata la merce ed effettuate le prime indagini, gli agenti hanno scoperto che i 22 tablet rinvenuti, un pc portatile ed un drone erano stati rubati nel corso del fine settimana al liceo Einaudi.