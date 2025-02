Priolo, Cgil: «No allo smantellamento della chimica di base»

L'incontro

Oggi a Priolo il terzo incontro del percorso di mobilitazione nazionale del sindacato

La dismissione della chimica di base rischia di avere effetti dirompenti. Nel Paese, tra diretto e indotto impatterebbe su 20 mila lavoratori. Dopo Ferrara e Brindisi, la Cgil e le categorie interessate, hanno tenuto oggi a Priolo il terzo incontro del percorso di mobilitazione per dire no a un piano «sbagliato per la chimica, per il lavoro, per tutta l’industria e per il Paese». «Una scelta miope, scellerata – ha detto il segretario confederale nazionale Pino Gesmundo – che fa saltare un asse strategico e rischia di compromettere l’intero sistema industriale italiano». Il riferimento è in particolare alla società Versalis del gruppo Eni.

Una scelta che il sindacato chiede venga modificata, ed è pronto per questo a proseguire con la mobilitazione, già in occasione dell’incontro convocato per il 26 dall’Eni. «Siamo pronti a stare al tavolo – ha sostenuto Marco Falcinelli, segretario generale nazionale della Filctem – ma non per essere complici di una dismissione che peraltro renderebbe il nostro Paese dipendente dall’estero». La Cgil chiede dunque al Governo di esercitare un ruolo da protagonista, convocando un tavolo ministeriale che assuma la vertenza nel suo complesso, considerando l’impatto su diretto e indotto, quindi su più categorie di lavoratori, su tutta l’industria, su intere aree e in definitiva su tutto il Paese.