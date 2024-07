Priolo, l’assalto al distributore finisce male: rapinano 320 euro ma sono subito presi

polizia

Due priolesi ai domiciliari

Sono finiti agli arresti domiciliari i due priolesi che si sono resi protagonisti di una rapina ai danni di un distributore di carburanti. Vincenzo Cicero di 31 anni e Paolo Carbè di 26 anni sono comparsi davanti al Gip del tribunale, Federica Piccione che, nel convalidare l’arresto, ha disposto per entrambi la misura cautelare ai domiciliari, al contrario della Procura che aveva chiesto la misura in carcere.

I due, secondo quanto ricostruito dai poliziotti del Commissariato di Priolo, sono entrati in azione venerdì scorso alla stazione di servizio Eni di Priolo. Mentre Carbè avrebbe svolto il ruolo di palo, Cicero, con in pugno un arma da fuoco, si è fatto consegnare dal gestore l’incasso della giornata che ammonta a 320 euro per poi scappare. Scattato l’allarme, i due presunti rapinatori sono stati acciuffato quasi subito dai poliziotti.