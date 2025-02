Raffaele non ce l’ha fatta: era caduto da un cestello in via Piave a Siracusa

la tragedia

L'operaio vittima di un incidente sul lavoro

È morto Raffaele Sicari, il giovane di Vibo Valentia di 26 anni rimasto ferito tre giorni fa in un grave incidente sul lavoro verificatosi in via Piave a Siracusa.

L’operaio, impegnato nella riparazione di un corpo illuminante, si trovava sul cestello elevatore del furgone della ditta per la quale lavorava, quando un camion, urtando il braccetto, gli ha fatto perdere l’equilibrio facendolo finire rovinosamente sull’asfalto dopo un volo di circa tre metri. Immediatamente soccorso, per il 26enne è stato necessario il trasferimento d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa, e ricoverato in prognosi riservata.