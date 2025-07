Raffica di centisti (tanti con lode) tra Augusta e Noto: idee chiare sul futuro

Gli esami di maturità

Le due città del Siracusano fra le più "studiose"

La provincia si conferma ancora una volta un territorio di eccellenza per quanto riguarda i risultati scolastici agli Esami di Stato: sono molti i centisti, diversi con lode, che hanno concluso con successo il proprio percorso di studi, dimostrando determinazione, impegno e chiarissime idee sul proprio futuro.

Questi numeri sono la testimonianza concreta di un cammino formativo solido, frutto di anni di sacrifici e dedizione da parte degli studenti e delle loro famiglie.

A celebrare i meriti di questi giovani protagonisti è stata la dirigente scolastica dell’Istituto Arangio Ruiz di Augusta, Maria Concetta Castorina, che ha voluto rivolgere un messaggio di profondo apprezzamento e un augurio speciale ai suoi studenti: «Cari centisti, il vostro straordinario successo agli esami di Stato è la più bella ricompensa per gli anni di impegno, sacrifici e passione che avete dedicato allo studio. Questo risultato non è solo un voto, ma il simbolo della vostra determinazione, della vostra capacità di affrontare le sfide e di credere nelle vostre potenzialità. È il riconoscimento del vostro talento e della vostra crescita, non solo accademica, ma anche umana. L’esperienza scolastica che avete concluso è solo il punto di partenza. Fatene tesoro, continuate a mettervi in gioco con responsabilità e spirito critico, sia nel mondo universitario che in quello lavorativo. Ad maiora semper!».

Anche i centisti dell’Istituto “Matteo Raeli” di Noto hanno ricevuto un caloroso riconoscimento per i loro risultati: accompagnati dal dirigente scolastico Concetto Veneziano, sono stati accolti dal sindaco di Noto, Corrado Figura, che ha rivolto loro parole di entusiasmo e incoraggiamento. «È un segno di gratitudine – ha dichiarato – per l’importante traguardo raggiunto, per la costanza avuta nello studio in questi anni e per i sacrifici e le rinunce fatte per raggiungere questo obiettivo. Con l’augurio di realizzare i progetti nutriti nel corso degli anni e di continuare, con lo stesso impegno e la stessa dedizione, ad essere un’eccellenza del prossimo futuro».

Questi risultati eccellenti rappresentano non solo un orgoglio per le singole istituzioni scolastiche e per le famiglie, ma anche un segnale positivo per l’intera comunità provinciale.

La crescita culturale e umana di questi giovani è il presupposto indispensabile per costruire un futuro solido e partecipato. Gli studenti, con la loro preparazione, la loro voglia di mettersi in gioco e la chiarezza dei progetti, sono il vero motore di un territorio che punta sempre più in alto.