Rete lunga 800 metri in area con divieto di pesca a Siracusa: sequestrata

Controlli

Individuata nel corso di un'operazione guardia costiera: pescato rigettato in mare

Militari della guardia costiera, durante una attività di monitoraggio della fascia costiera siracusana, hanno individuato una rete da pesca lunga circa 800 metri calata in prossimità del pontile petrolifero all’interno della Baia di Santa Panagia. La zona di mare in questione, ricompresa tra Punta Magnisi e Capo Santa Panagia, è interdetta all’esercizio di qualsiasi attività di pesca a terra e da mare. Il divieto ha lo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare degli stessi pescatori in un’area che è caratterizzata dal movimento di grandi navi petroliere. Sotto il coordinamento della sala operativa della guardia costiera, la motovedetta CP764 ha recuperato la rete, privo dei prescritti segnalamenti e targhetta identificativa, e circa 45 chilogrammi di pescato, immediatamente rigettato in mare.

