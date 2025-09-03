Sfoglia il giornale

Rifiuti, controlli a Siracusa sul corretto smaltimento: raccolta più tardi al mattino

Gli operatori della Tekra, la società che gestisce il servizio di igiene urbana, affiancati dalla Polizia municipale, stanno monitorando diverse zone della città

Di Redazione |

Da lunedì scorso sono iniziati i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e delle attività commerciali a Siracusa. Gli operatori della Tekra, la società che gestisce il servizio di igiene urbana, affiancati dalla Polizia municipale, stanno monitorando diverse zone della città.

«Un’attività – commenta il sindaco Francesco Italia – resa possibile dal fatto che, dopo le recenti assunzioni, abbiamo potuto organizzare un nucleo ambientale composto da 25 agenti. Il costo dello smaltimento in discarica ha raggiunto i 370 euro a tonnellata, una cifra che sta diventando insostenibile per i comuni. Questi costi, inevitabilmente, finiscono per ricadere sulle tasse dei cittadini e, forse, è per tale motivo che i controlli stanno trovando il favore dei residenti sensibili al problema, stanchi di vedere la città soffocata dai rifiuti. L’auspicio è che questa nuova fase porti a una maggiore consapevolezza e a un miglioramento concreto del decoro urbano».

Con l’attivazione dei controlli, la raccolta dei rifiuti inizia più tardi al mattino così da permettere agli operatori delle Tekra e ai vigili di effettuare i controlli preventivi. Le verifiche si concentrano su due o tre strade al giorno, dal lunedì al sabato, e stanno già portando alle prime sanzioni per chi non rispetta le regole. Particolare attenzione è rivolta alle utenze commerciali. Dopo la seconda sanzione, è prevista la chiusura dell’attività per cinque giorni.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

