Rifiuti, riapre la discarica di Lentini: scattati ordine e diffida

Smaltimento

La disposizione della Regione Siciliana

Ha riaperto nel pomeriggio la discarica di Lentini (Siracusa) della Sicula trasporti dopo un intervento della Regione Siciliana. «Viste le note del dirigente del dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – scrivono gli amministratori in una comunicazione ai conferitori – attesi l’ordine e la diffida, pur non condividendo l’interpretazione fornita delle ordinanze regionali, comunichiamo che il conferimento dei rifiuti urbani è riaperto. L’ingresso in impianto, però, giovedì è posticipato alle ore 8».

