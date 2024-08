Rubano un’autoemoteca Avis e assaltano un benzinaio: furto e danneggiamento a Carlentini

criminalità

Distrutta la colonnina del self service, bottina da quantificare

C’è crescente apprensione tra i cittadini per la serie di furti effettuati nella zona nord della provincia di Siracusa dove l’utilizzo di escavatori, ruspe e altri mezzi pesanti per mettere a segno i colpi, è diventato un must dei malfattori che agiscono specie di notte. L’ultimo colpo, il settimo in ordine di tempo messo a segno in poco più di due mesi, risale alla notte tra sabato e domenica ai danni del distributore di carburante Giap, all’uscita di Carlentini.

Era da poco passata l’1.20 quando la banda arrivata a bordo di un furgone e di un’autoemoteca dell’Avis, risultata poi essere quella rubata pochi giorni fa a Francofonte, è riuscita a sradicare e portare via la colonnina del contante. Ad agire almeno quattro persone, forse anche più, di certo spregiudicate dal momento che hanno scelto quel distributore, l’unico di Carlentini centro, che si trova a pochi passi da una pizzeria a quell’ora gremita di persone, approfittando del fatto che dall’altro lato della città si stessero ancora svolgendo i festeggiamenti di Santa Lucia in presenza anche delle forze dell’ordine. Il tutto si è svolto nel volgere di poco di tempo.