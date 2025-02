“Sa(n)remo golosi”: a Siracusa la schedina per vincere dolci

L'iniziativa

Alla vigilia dell’inizio del festival della canzone italiana, nasce «Sa(n)remo golosi», un pò Fantasanremo e un po’ Totocalcio. L’iniziativa dell’imprenditore gastronomico Franco Neri per fare divertire: sulla schedina sono indicati da una parte tutti i 29 artisti in gara al Festival di Sanremo 2025 con i rispettivi brani e dall’altra 29 diverse specialità dolciarie tra quelle create dalla brigata di pasticceria guidata da Massimo Neri. Ciascun giocatore dovrà scegliere cinque artisti/brani preferiti, accoppiarli ognuno a una delle specialità dolciarie riportate sulla schedina. Per partecipare ci sarà tempo sino alle 20 di sabato 15 febbraio. La schedina dovrà essere depositata nell’urna presente all’interno dei locali della Pasticceria Neri o inviata per email all’indirizzo alfionerisr@gmail. Chi, all’esito della gara canora, avrà indovinato la classifica finale fino al quinto posto si aggiudicherà le specialità dolciarie sulle quali ha puntato. (ANSA).

