Sassaiola prima di Real Siracusa Milazzo, arrestati due “tifosi”: uno ha 68 anni

il caso

Le indagini della polizia. In manette due ultras del Siracusa già sottoposti a daspo

La polizia ha arrestato due siracusani di 21 e 68 anni per danneggiamento e lancio di materiale pericoloso in seguito alla sassaiola avvenuta sabato scorso prima dell’incontro tra le squadre di calcio Real Siracusa Belvedere – SS Milazzo valido per il campionato di Eccellenza, girone B allo stadio Nicola De Simone di Siracusa.

Secondo una ricostruzione dalla Questura, all’arrivo dei minivan della tifoseria ospite in viale Teocrito, a poche centinaia di metri dallo stadio, un gruppo di persone con il volto travisato ha assaltato il convoglio con una fitta sassaiola che ha danneggiato uno dei mezzi della tifoseria del Milazzo ed altre autovetture parcheggiate di residenti. Dal mezzo sono scesi i tifosi ospiti che hanno “risposto” lanciando oggetti agli aggressori che si davano alla fuga.

Agenti della Digos e delle Volanti hanno fermato un 21enne che appartiene al gruppo ultras del Siracusa calcio, che milita nel campionato di serie D, sottoposto a Daspo per tre anni per lancio di materiale pericoloso in occasione di una trasferta del Siracusa, e un 68enne, un altro ultra siracusano anche lui già sottoposto a Daspo. Sono in corso indagini per individuare altri responsabili.