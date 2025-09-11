Sfoglia il giornale

Sbarco a Siracusa, fermati quattro egiziani accusati di essere gli scafisti

Le indagini della Squadra mobile

Di Redazione |

La Squadra Mobile di Siracusa ha fermato quattro cittadini egiziani con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’operazione è legata allo sbarco avvenuto domenica scorsa sulle coste della provincia. Gli indagati sono ritenuti responsabili di aver facilitato la traversata e l’arrivo in Italia. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati trasferiti in carcere in attesa del processo.

