Sbarco a Siracusa, fermati quattro egiziani accusati di essere gli scafisti

immigrazione

Le indagini della Squadra mobile

La Squadra Mobile di Siracusa ha fermato quattro cittadini egiziani con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’operazione è legata allo sbarco avvenuto domenica scorsa sulle coste della provincia. Gli indagati sono ritenuti responsabili di aver facilitato la traversata e l’arrivo in Italia. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati trasferiti in carcere in attesa del processo.

